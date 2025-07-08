Fenerbahçe Beko'da şanlı veda: Yeni rota NBA!

Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis için veda paylaşımı geldi. Fenerbahçe Beko ile Avrupa şampiyonluğu yaşayarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanma kararı aldı.

https://x.com/FBBasketbol/status/1942505871545704729

FENERBAHÇE BEKO'DAN ŞANLI VEDA

"Nigel Hayes-Davis’e teşekkürlerimizle! 2022-23 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA’de devam etme kararı almıştır. Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, Sarı Mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Nigel Hayes-Davis’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

https://x.com/FBBasketbol/status/1942521609031413927