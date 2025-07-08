Fenerbahçe'den Kurtlar Vadisi temalı paylaşım! Jhon Duran ile 'Duran Emmi' görüştü: 'Hoş geldin yeğenim'

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yeni transferi Jhon Duran için Kurtlar Vadisi temalı video paylaştı. Jhon Duran için "Duran Emmi" paylaşımına yorum yağdı.

Yaz transfer sezonunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni transferi Jhon Duran için Kurtlar Vadisi temalı bir video paylaştı. Sarı – lacivertliler videoda ünlü oyuncu Kurtuluş Şakirağaoğlu'na da yer verdi.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'yi oynayan Kurtuluş Şakirağaoğlu, videoda Jhon Duran'ı görüntülü olarak aradı.

"JHON DURAN GELDİ DEYİVERSİNLER"

Şakirağaoğlu, Duran'a "Güzel ülkemize hoş geldin Duran yeğenim. Sırtında çubuklu forma, koca İstanbul sana emanet. Jhon Duran geldi deyiversinler." ifadelerini kullandı.

Duran ise usta sanatçıya, "Sağ ol emmi" şeklinde cevap verdi. Öte yandan videoda duvarda yer alan fotoğraflarda Duran Emmi karakteri ve Jhon Duran'ın vesikalık fotoğraflarının olduğu görüldü.

https://x.com/Fenerbahce/status/1942517251527110923