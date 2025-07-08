Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi!

Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarını sürdürürken takımdan ayrılacak oyuncular da gündeme geliyor. Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci'nin transfer kararı henüz netlik kazanmadı.

Jose Mourinho ile bir türlü yıldızı barışmayan milli futbolcu yine sözleşme uzatmıştı. Ancak yönetimin takımda kalmasını istediği yıldız oyuncunun transfer hakkında flaş bir karar verdiği öğrenildi.

MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; yıldız oyuncunun yeni sezon hazırlık kampında Mourinho'nun kendisine olan tutumu olumsuz olursa yönetime ayrılık talebini ileteceği belirtiliyor.

YÖNETİM İRFAN İÇİN NET KARAR ALACAK

Başkan Ali Koç, İrfan Can'ın mutlaka kalmasını istese de milli futbolunun geçen sezonki senaryonun tekrarlanması halinde ayrılık konusunda net bir tavır alacağı gelen bilgiler arasında.

