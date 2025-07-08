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 | Murat Makas

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi!

Fenerbahçe'de geçen sezon az forma şansı bulan İrfan Can Kahveci'nin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Yönetimin İrfan Can Kahveci hakkında yeni karar aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi!
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 15:10

Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarını sürdürürken takımdan ayrılacak oyuncular da gündeme geliyor. Fenerbahçe’de 'nin kararı henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi!

ile bir türlü yıldızı barışmayan milli futbolcu yine sözleşme uzatmıştı. Ancak yönetimin takımda kalmasını istediği yıldız oyuncunun transfer hakkında flaş bir karar verdiği öğrenildi.

MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; yıldız oyuncunun yeni sezon hazırlık kampında Mourinho'nun kendisine olan tutumu olumsuz olursa yönetime talebini ileteceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi!

YÖNETİM İRFAN İÇİN NET KARAR ALACAK

Başkan Ali Koç, İrfan Can'ın mutlaka kalmasını istese de milli futbolunun geçen sezonki senaryonun tekrarlanması halinde ayrılık konusunda net bir tavır alacağı gelen bilgiler arasında.

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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#jose mourinho
#ayrılık
#irfan can kahveci
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Spor
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