Fenerbahçe Beko'da Luka Samanic ülkesine gitti!
Fenerbahçe Beko yeni transfer Luka Samanic'in kişisel nedenlerden ötürü ülkesine gittiğini duyurdu.
Fenerbahçe Beko, NBA takımı Utah Jazz'dan yeni transfer ettiği Luka Samanic'in takımdan ayrılacağı iddiaları sonrası açıklama yaptı.
Basketbol Süper Ligi takımı Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılan yeni transfer Luka Samanic için resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Beko, Luka Samanic'in kişisel nedenlerden ötürü ülkesine gittiğini duyurdu.
Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir. Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup, oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır."
YENİ TRANSFERDİ
Fenerbahçe Beko, Luka Samanic'i 21 Ağustos tarihinde kadrosuna katmıştı.
Belki de takıma uyum sağlayamıyordu ya da ailesiyle ilgili bir sorun vardı, kimse bilmiyor