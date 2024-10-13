Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 yendi!

13 Ekim 2024 20:54 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 20:57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

ING Kadınlar Basketbol​ Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet​ ile Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaştı. Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında sahadan 82-73 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet yeni sezona 2'de 2 ile başladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise parkeden ilk kez mağlup ayrıldı.