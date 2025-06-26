Galatasaray Zeynep Şevval Gül transferini açıkladı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemindeki son yerli oyuncu transferini tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, forvet Zeynep Şevval Gül sarı-kırmızılı kadroya dahil oldu...

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet pozisyonunda oynayan Zeynep Şevval Gül'ü transfer etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemindeki sonra yerli oyuncu transferini Zeynep Şevval Gül’ü kadrosuna ekleyerek gerçekleştirdi. Yeni sezonda parçalı formamız ile mücadele edecek olan 193 cm boyundaki başarılı forvet Zeynep Şevval Gül'e başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesi'ne hoş geldin diyoruz" denildi.

https://x.com/GSBasketbol/status/1938235850497634366

24 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Emlak Konut ve OGM Ormanspor’da forma giyerken, NCAA'de University of Arizona ve Saint Louis University'de oynadı.