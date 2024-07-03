Klay Thompson, Dallas Mavericks'te!

03 Temmuz 2024 22:12 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 22:15

LeBron James'in hayali gerçek oldu! Oğlu ile aynı takımda oynamak istiyordu

LeBron James'in hayali gerçek oldu! Oğlu ile aynı takımda oynamak istiyordu

2011 yazında draft edildiği günden bu yana Golden State Warriors için ter döken Klay Thompson, Golden State Warriors ile yeni kontrat imzalamamış ve serbest kalmıştı. Bunun üzerine kısa süre içerisinde Thompson’ın yeni adresi netleşti.

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Dallas Mavericks, Klay Thompson ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki keskin şutör, yeni takımından 3 yıl, 50 milyon dolar değerinde bir kontrat alacak.

2011 NBA Draft’ının 11. sırasından seçilen Klay Thompson, 13 sezonluk NBA kariyeri boyunca sadece Golden State Warriors için ter döktü. Tecrübeli oyuncu, bu süreçte dört kez NBA şampiyonluğu sevinci yaşadı.

KLAY'İN PERFORMANSI

Warriors kariyeri boyunca toplam 793 maça çıkan Thompson, 19.6 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.