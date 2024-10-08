LeBron James NBA tarihinde oğluyla aynı sahada forma giyen ilk baba oldu!
NBA tarihinde rekorların adamı olan LeBron James, yeni bir ilki gerçekleştirdi. Efsane forvet NBA'de daha önce yaşanmamış bir olay yaşadı ve oğluyla aynı parkede karşılaşmaya çıkan ilk 'baba-oğul' ünvanının sahibi oldu.
NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, oğlu Bronny James'le maça birlikte çıktı. LeBron James ve Bronny James, NBA tarihinde beraber oynayan ilk baba-oğul ünvanının sahibi oldu.
NBA'de 2024/25 sezonu öncesi hazırlık maçında Los Angeles Lakers ile Phoenix Suns karşılaştı.
Suns, mücadeleyi 118-114 kazanırken Lakers'ta LeBron James ve Broony James NBA tarihine geçti.
NBA TARİHİNDE İLK YAŞANDI
Phoenix Suns karşısında forma giyen LeBron James ve Bronny James, NBA tarihinde birlikte forma giyen ilk baba-oğul oldu.
LeBron James maçtan sonra açıklamasında "Hala biraz alışmaya çalışıyorum ama oldukça güzel. İkimiz ve özellikle ailemiz için. Onunla birlikte o anları yaşamak harikaydı." ifadelerini kullandı.
Los Angeles Lakers, Bronny James'i 2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçmişti.
Vay be ne kadar güzel bir an olmuş, babasıyla birlikte parkede oynayan bir çocuk hayallerin gerçek olduğu kanıtlanmış oluyor işte