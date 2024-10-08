LeBron James NBA tarihinde oğluyla aynı sahada forma giyen ilk baba oldu!

08 Ekim 2024 21:43 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 21:47

NBA tarihinde rekorların adamı olan LeBron James, yeni bir ilki gerçekleştirdi. Efsane forvet NBA'de daha önce yaşanmamış bir olay yaşadı ve oğluyla aynı parkede karşılaşmaya çıkan ilk 'baba-oğul' ünvanının sahibi oldu.