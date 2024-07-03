LeBron James'e 104 milyon dolarlık kontrat!

03 Temmuz 2024 18:38 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 18:42

Dries Mertens, 1 yıl daha Galatasaray'da

Dries Mertens, 1 yıl daha Galatasaray'da

NBA takımlarından LA Lakers'ta LeBron James belirsizliği sona erdi.

104 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Shams Charania’nın haberine göre LeBron James, Los Angeles Lakers ile 104 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Sözleşmenin 2. yılı için oyuncu opsiyonu bulunurken LeBron James’in takas edilemeyeceğine dair bir madde de yer alıyor.

OĞLUYLA BİRLİKTE FORMA GİYECEK

39 yaşındaki yıldız basketbolcu bu sezon Los Angeles Lakers‘ta oğlu Broony James ile birlikte forma giyecek. Geçtiğimiz günlerde NBA Draftı’nda Lakers, 2. turda Broony James’i seçmişti.