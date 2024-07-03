Dries Mertens, 1 yıl daha Galatasaray'da

03 Temmuz 2024 18:18 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 18:43

Galatasaray, 37 yaşındaki Belçikalı yıldız forveti Dries Mertens ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüp sözleşmesinin sonuna gelen Belçika yıldızla yeni anlaşma sağladı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens’in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerini kullandı.

MERTENS'İN SEZON KARNESİ

Galatasaray'da ikinci sezonunu bitiren Mertens, sarı-kırmızılı formayla üst üste iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Bu sezon 51 maçta forma giyen Mertens 12 gol atarkan 16 gol pası verdi. Ayrıca Belçikalı futbolcu yaptığı 16 asistle bu sezon Süper Lig'de asist kralı oldu.