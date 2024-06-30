LeBron James'in hayali gerçek oldu! Oğlu ile aynı takımda oynamak istiyordu

30 Haziran 2024 00:31 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 00:37

NBA'de draft sonuçları belli oldu.

Los Angeles Lakers, tarihi bir draft seçimine imza attı.

LeBron James'in oğlu Bronny James, Los Angeles Lakers tarafından 55. sıradan draft edildi.

NBA TARİHİNDE BİR İLK!

Los Angeles Lakers, süperyıldızı LeBron James'in oğlu Broony James'i draft yoluyla takıma katarak NBA tarihinde bir ilki yaşatacak.

Daha önce hiçbir takımda baba ve oğul aynı sahada oynamamıştı.

55. SIRADAN DRAFT EDİLDİ

Broony James, 2024 NBA Draftı 2. tur 55. seçimi olarak Los Angeles Lakers'a katıldı. Baba James ise 2004 NBA Draftı 1. tur 1. seçimi olarak Cleveland Cavaliers tarafından draft edilmişti.

TÜRK BASKETBOLCU ADEM BONA DRAFT EDİLDİ

Milli basketbolcu Adem Bona, Philadelphia 76ers tarafından 41. sıradan draft edildi. Bona yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek.

30 numarayı önceden yine bir başka Türk basketbolcu Furkan Korkmaz giymişti.