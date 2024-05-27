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Luka Doncic'li Dallas Mavericks için finale bir adım kaldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 20:45 - Güncelleme : 27 May 2024 20:48
Luka Doncic&#039;li Dallas Mavericks için finale bir adım kaldı

Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 116-107 yenerek seride durumu 3-0 yaptı. Mavericks'te Luka Doncic ve Kyrie Irving maça damga vuran isimler oldu.

NBA Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 116-107 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Timberwolves'u ağırlayan Mavericks, Luka Doncic'in 33 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Kyrie Irving'in 33 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle ön plana çıktığı serinin üçüncü maçında galip geldi.

Mavericks'te PJ Washington 16 sayı, 8 ribaunt ve Derrick Jones Jr 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 26 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Mike Conley 16 sayı, 4 asist ve Karl-Anthony Towns 14 sayı, 11 ribaunt üretti.

Serinin 4. maçı, salı gününü çarşambaya bağlayan gece TSİ 03.30'da Mavericks'in ev sahipliğinde oynanacak. Mavericks, karşılaşmayı kazanması halinde adını NBA finaline yazdıracak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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