Luka Doncic'li Dallas Mavericks için finale bir adım kaldı
Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 116-107 yenerek seride durumu 3-0 yaptı. Mavericks'te Luka Doncic ve Kyrie Irving maça damga vuran isimler oldu.
NBA Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 116-107 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Timberwolves'u ağırlayan Mavericks, Luka Doncic'in 33 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Kyrie Irving'in 33 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle ön plana çıktığı serinin üçüncü maçında galip geldi.
Mavericks'te PJ Washington 16 sayı, 8 ribaunt ve Derrick Jones Jr 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 26 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Mike Conley 16 sayı, 4 asist ve Karl-Anthony Towns 14 sayı, 11 ribaunt üretti.
Serinin 4. maçı, salı gününü çarşambaya bağlayan gece TSİ 03.30'da Mavericks'in ev sahipliğinde oynanacak. Mavericks, karşılaşmayı kazanması halinde adını NBA finaline yazdıracak.