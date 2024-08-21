Luka Samanic, Fenerbahçe Beko için sağlık kontrolünden geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 00:14 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 00:21
EuroLeague takımı Fenerbahçe Beko'nun NBA ekibi Utah Jazz'den kadrosuna transfer ettiği Luka Samanic'in sağlık kontrolleri tamamlandı.
Basketbol Süper Ligi takımı Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Luka Samanic, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe Beko'nun yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Luka Samanic, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti" denildi.
Luka Samanic, Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: tgrthaber.com