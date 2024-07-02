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Mario Hezonja, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 21:35 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 22:04
Mario Hezonja, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

EuroLeague takımı Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İspanya takımı sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'nın da arasında yer aldığı birçok takımla anılan 29 yaşındaki kısa forvet, Real Madrid'de kalmayı tercih etti.

Real Madrid'den Mario Hezonja'ya 5 yıllık sözleşme

SÖZLEŞME 5 YILLIK

Real Madrid'den yapılan açıklamada, Hezonja'nın sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Mario Hezonja, geçen sezon finalde Panathinaikos'a mağlup olarak ikincilikle yetindikleri THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 38 maçta 13,5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. 2022'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat basketbolcu, eflatun-beyazlı formayla 1 THY Avrupa Ligi, 1 İspanya Ligi, 1 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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