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NBA efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 18:46 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:50
NBA efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti!

NBA'in efsane baksetbolcularından Dikembe Mutombo, beyin kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.

NBA​ Efsanesi Dikembe Mutombo beyin kanserinden hayatını kaybettiği açıklandı.

Amerikan Basketbol​ Ligi’nin efsane basketbolcularından 58 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı sporcu Dikembe Mutombo, beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Mutombo, uzun süredir beyin kanseri tedavisi görüyordu.

NBA efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti! - 1. Resim

NBA, MUTOMBO'NUN VEFATINI DUYURDU

NBA, bir süredir beyin kanseri tedavisi gören Dikembe Mutombo’nun 58 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Mutombo, 1991-2009 yılları arasında Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets takımlarında forma giymişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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