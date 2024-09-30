NBA efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 18:46 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:50
NBA'in efsane baksetbolcularından Dikembe Mutombo, beyin kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.
NBA Efsanesi Dikembe Mutombo beyin kanserinden hayatını kaybettiği açıklandı.
Amerikan Basketbol Ligi’nin efsane basketbolcularından 58 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı sporcu Dikembe Mutombo, beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Mutombo, uzun süredir beyin kanseri tedavisi görüyordu.
NBA, MUTOMBO'NUN VEFATINI DUYURDU
NBA, bir süredir beyin kanseri tedavisi gören Dikembe Mutombo’nun 58 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Mutombo, 1991-2009 yılları arasında Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets takımlarında forma giymişti.
Kaynak: tgrthaber.com