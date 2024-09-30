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Ümit Davala'nın babası hayatını kaybetti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 17:59 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:03
Ümit Davala&#039;nın babası hayatını kaybetti!

Eski Galatasaraylı milli futbolcu Ümit Davala'nın babası Ali Davala vefat etti.

Galatasaray​ ve A Milli Takım​'ın formasını terleten eski futbolcu Ümit Davala​'nın babası Ali Davala hayatını kaybetti.

CENAZE​ NAMAZI İZMİR'DE OLACAK

Ümit Davala sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ailemizin değerli büyüğü, canımız, babam Ali Davala'yı kaybettik. 1 Ekim 2024 Salı günü İzmir Güzelbahçe Atiye Ali Çiçek Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İzmir Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

Ümit Davalanın babası Ali Davala hayatını kaybetti

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Kaynak: tgrthaber.com
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