Ümit Davala'nın babası hayatını kaybetti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 17:59 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:03
Eski Galatasaraylı milli futbolcu Ümit Davala'nın babası Ali Davala vefat etti.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın formasını terleten eski futbolcu Ümit Davala'nın babası Ali Davala hayatını kaybetti.
CENAZE NAMAZI İZMİR'DE OLACAK
Ümit Davala sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ailemizin değerli büyüğü, canımız, babam Ali Davala'yı kaybettik. 1 Ekim 2024 Salı günü İzmir Güzelbahçe Atiye Ali Çiçek Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İzmir Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com