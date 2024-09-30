Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim belli oldu!

30 Eylül 2024 17:29 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:30

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Ümraniyespor'e 3-1 yenilerek kötü gidişe dur diyemeyen Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'de Suat Kaya yönetiminde bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor​'da, son olarak Ümraniyespor karşısında alınan yenilgi tecrübeli hocanın sonunu getirdi.

SUAT KAYA İLE YOLLAR AYRILDI

Sakarya yerel basınında yer alan haberlere göre; Sakaryaspor yönetimi, üst üste alınan kötü sonuçlarla düşme potasına girilmesinin ardından 57 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

YENİ HOCA İÇİN 3 ADAY

Sakaryaspor yönetiminin Suat Kaya ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başladığı ifade edildi.

Yeşil-siyahlı kurmayların; Hüseyin Eroğlu, Recep Uçar ve Sinan Kaloğlu ismi üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Sakaryaspor'da Suat Kaya ayrılığının resmen açıklanmasının ardından yeni hoca ile en kısa zamanda anlaşma sağlanıp kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi.

SİNAN KALOĞLU BİR ADIM ÖNDE

Sakaryaspor'un hoca adayları arasında yer alan isimlerden Sinan Kaloğlu'nun diğer adaylara göre bir adım önde olduğu iddia edildi.

Genç teknik adamın yeşil-siyahlıların Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izlediği de öne sürüldü.