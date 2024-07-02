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NBA şampiyonu Boston Celtics satılıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 19:26 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 19:32
NBA şampiyonu Boston Celtics satılıyor!

NBA'de bu sezon şampiyonluğuna ulaşan Doğu Konferans takımı Boston Celtics, satışa çıktı. Wyc Grousbeck, Celtics'i 2002 yılında 360 milyon dolar karşılığında satın alırken kulübün, 2023 yılındaki piyasa değeri ise 4.7 milyar dolar olarak gösteriliyordu.

Final serisinde Dallas Mavericks'i 4-1 ile geçen Boston Celtics şampiyonluk ipini göğüslemişti. Kulübün sahibi Wyc Grousbeck, büyük başarının ardından kulübe satışa çıkarma kararı aldı.

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2028 YILINDA SATIŞ TAMAMLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamada Boston Celtics'in çoğunluk hisselerinin 2024 yılının sonunda satılmasının hedeflendiği, tüm hisselerin satışının ise 2028 yılında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

22 SENEDE 2 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

2002 senesinde Boston Celtics'i 360 milyon dolar karşılığında satın alan iş insanı Wyc Grousbeck, 22 senede Celtics ile 2008 ve 2024'te olmak üzere 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Celtics sale: Why owners are selling, potential price, more

PİYASA DEĞERİ 4.7 MİLYAR DOLAR

2023 yılında piyasa değeri 4.7 milyar dolar olan Boston Celtics'in 2023'teki değeri karşılığında satılması durumunda Wyc Grousbeck ciddi bir kar elde etmiş olacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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