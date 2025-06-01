Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Basketbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

NBA'de ikinci finalist de belli oldu! Indiana Pacers 25 yıl sonra yeniden

Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 125-108 yenen Indiana Pacers, seriyi 4-2 kazanarak 25 yıl aranın ardından NBA finaline yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
NBA'de ikinci finalist de belli oldu! Indiana Pacers 25 yıl sonra yeniden
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 13:37

NBA'de finale kalan takımlar sonunda netleşti. Doğu Konferansı final serisinde Indiana Pacers, New York Knicks’i 125-108 mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve adını NBA Finalleri’ne yazdırmayı başardı.

NBA'de ikinci finalist de belli oldu! Indiana Pacers 25 yıl sonra yeniden

DOĞU'NUN MVP'Sİ PASCAL SIAKAM

Gainbridge Fieldhouse’ta oynanan karşılaşmada Pacers, etkili bir oyun sergileyerek rakibini saf dışı bıraktı. Takımın en skorer ismi olan Pascal Siakam, 31 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle maçın öne çıkan ismi oldu ve bu performansıyla Doğu Konferansı Finali’nin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Knicks cephesinde OG Anunoby 24 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle mücadele ederken, Karl-Anthony Towns 22 sayı ve 14 ribauntluk katkısıyla "double-double" yaptı ancak bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'de ikinci finalist de belli oldu! Indiana Pacers 25 yıl sonra yeniden
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Miami Heat NBA tarihine geçti: İlk kez böyle bir şey yaşandı!

25 YIL ÖNCE KOBE'Lİ, SHAQ'LI LAKERS'A KAYBETTİLER

Indiana Pacers, NBA tarihinde yalnızca 2000 yılında final oynama başarısı göstermiş, o seride Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant önderliğindeki Los Angeles Lakers’a kaybetmişti. Yirmi dört yıl sonra tekrar finale yükselen Pacers, bu kez şampiyonluk için Oklahoma City Thunder karşısına çıkacak. Serinin ilk maçı 6 Haziran Cuma günü Paycom Center’da oynanacak.

ETİKETLER
#indiana pacers
#ındiana pacers
#indianapolis pacers
#New York Knicks
#nba finali
#Basketbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.