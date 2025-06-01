NBA'de ikinci finalist de belli oldu! Indiana Pacers 25 yıl sonra yeniden

NBA'de finale kalan takımlar sonunda netleşti. Doğu Konferansı final serisinde Indiana Pacers, New York Knicks’i 125-108 mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve adını NBA Finalleri’ne yazdırmayı başardı.

DOĞU'NUN MVP'Sİ PASCAL SIAKAM

Gainbridge Fieldhouse’ta oynanan karşılaşmada Pacers, etkili bir oyun sergileyerek rakibini saf dışı bıraktı. Takımın en skorer ismi olan Pascal Siakam, 31 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle maçın öne çıkan ismi oldu ve bu performansıyla Doğu Konferansı Finali’nin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Knicks cephesinde OG Anunoby 24 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle mücadele ederken, Karl-Anthony Towns 22 sayı ve 14 ribauntluk katkısıyla "double-double" yaptı ancak bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

25 YIL ÖNCE KOBE'Lİ, SHAQ'LI LAKERS'A KAYBETTİLER

Indiana Pacers, NBA tarihinde yalnızca 2000 yılında final oynama başarısı göstermiş, o seride Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant önderliğindeki Los Angeles Lakers’a kaybetmişti. Yirmi dört yıl sonra tekrar finale yükselen Pacers, bu kez şampiyonluk için Oklahoma City Thunder karşısına çıkacak. Serinin ilk maçı 6 Haziran Cuma günü Paycom Center’da oynanacak.