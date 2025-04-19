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 | Burak Ayaydın

Miami Heat NBA tarihine geçti: İlk kez böyle bir şey yaşandı!

NBA'de normal sezonun ardından play-in maçlarının heyecanı başladı. Miami Heat ile Atlanta Hawks'ın karşılaştığı play-in etabı, lig tarihinde resmen bir ilki yaşattı.

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Miami Heat NBA tarihine geçti: İlk kez böyle bir şey yaşandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 14:19

NBA'de play-in mücadelesinde Miami Heat ile Atlanta Hawks karşılaştı. Uzatmalara giden maçı Miami Heat kazanırken, ayrıca da tarihe geçen bir durum ortaya çıktı.

NBA'DE MIAMI HEAT ATLANTA HAWKS'I ELEDİ

Miami Heat, uzatmalara giden maçta Atlanta Hawks'ı 123-114 mağlup etti ve play-off etabına yükseldi. State Farm'daki karşılaşmada Tyler Herro 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaund; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaund; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribaundla "double-double" yaptı. Atlanta tarafındaysa Trae Young’ın 29 sayı, 11 asisti ve Onyeka Okongwu’nun 28 sayı ile 12 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Miami Heat NBA tarihine geçti: İlk kez böyle bir şey yaşandı!

MIAMI HEAT NBA TARİHİNE GEÇTİ

NBA tarihinde normal sezonu 10. sırada tamamlayıp play-off’lara yükselen ilk takım olan Heat, ayrıca iki deplasman galibiyetiyle de yine bu başarıya ulaşan ilk ekip olmayı başardı.

Miami Heat NBA tarihine geçti: İlk kez böyle bir şey yaşandı!

Sıkça Sorulan Sorular

MIAMI HEAT PLAY-OFF ETABINDA KİMLE KARŞILAŞACAK?
Miami Heat, Doğu Konferansı’nı lider tamamlayan Cleveland Cavaliers ile mücadele edecek.
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ETİKETLER
#nba
#Atlanta Hawks
#Miami Heat
#Play-in
#play off
#Spor
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