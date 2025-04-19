Miami Heat NBA tarihine geçti: İlk kez böyle bir şey yaşandı!

NBA'de normal sezonun ardından play-in maçlarının heyecanı başladı. Miami Heat ile Atlanta Hawks'ın karşılaştığı play-in etabı, lig tarihinde resmen bir ilki yaşattı.
NBA'de play-in mücadelesinde Miami Heat ile Atlanta Hawks karşılaştı. Uzatmalara giden maçı Miami Heat kazanırken, ayrıca da tarihe geçen bir durum ortaya çıktı.
Miami Heat, uzatmalara giden maçta Atlanta Hawks'ı 123-114 mağlup etti ve play-off etabına yükseldi. State Farm'daki karşılaşmada Tyler Herro 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaund; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaund; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribaundla "double-double" yaptı. Atlanta tarafındaysa Trae Young’ın 29 sayı, 11 asisti ve Onyeka Okongwu’nun 28 sayı ile 12 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
NBA tarihinde normal sezonu 10. sırada tamamlayıp play-off’lara yükselen ilk takım olan Heat, ayrıca iki deplasman galibiyetiyle de yine bu başarıya ulaşan ilk ekip olmayı başardı.