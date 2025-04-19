Miami Heat NBA tarihine geçti: İlk kez böyle bir şey yaşandı!

NBA'de play-in mücadelesinde Miami Heat ile Atlanta Hawks karşılaştı. Uzatmalara giden maçı Miami Heat kazanırken, ayrıca da tarihe geçen bir durum ortaya çıktı.

NBA'DE MIAMI HEAT ATLANTA HAWKS'I ELEDİ

Miami Heat, uzatmalara giden maçta Atlanta Hawks'ı 123-114 mağlup etti ve play-off etabına yükseldi. State Farm'daki karşılaşmada Tyler Herro 30 sayı, 7 asist ve 8 ribaund; Andrew Wiggins 20 sayı, 8 asist ve 8 ribaund; Bam Adebayo ise 17 sayı ve 11 ribaundla "double-double" yaptı. Atlanta tarafındaysa Trae Young’ın 29 sayı, 11 asisti ve Onyeka Okongwu’nun 28 sayı ile 12 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

MIAMI HEAT NBA TARİHİNE GEÇTİ

NBA tarihinde normal sezonu 10. sırada tamamlayıp play-off’lara yükselen ilk takım olan Heat, ayrıca iki deplasman galibiyetiyle de yine bu başarıya ulaşan ilk ekip olmayı başardı.