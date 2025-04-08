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 | Burak Ayaydın

NBA'de MVP yarışı alev alev: Shai Gilgeous Alexander ve Nikola Jokic karşı karşıya!

NBA'de normal sezonun son bölümüne girilirken, MVP (En değerli oyuncu) yarışı da iyice kızışmış durumda. An itibarıyla ise Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous Alexander, Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic ile dengeli bir yarışta bulunuyor.

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NBA'de MVP yarışı alev alev: Shai Gilgeous Alexander ve Nikola Jokic karşı karşıya!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 14:13

NBA'de artık play-off etabı için hesaplamalar yapılırken, bir yandan da sezonun en iyi oyuncusu için kıyasıya rekabet söz konusu. Zira MVP yarışında Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous Alexander ve Denver Nuggets'tan Nikola Jokic iyice ön plana çıkmış durumda.

NBA'de MVP yarışı alev alev: Shai Gilgeous Alexander ve Nikola Jokic karşı karşıya!

NBA'DE NORMAL SEZONUN SONUNDA MVP SÜRECİ

Pek çok kez MVP ödülünü kazanan Nikola Jokic; yine çok iyi bir sezon geçiriyor ve 33.5 sayı, 13.1 ribaund ve 9.2 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ayrıca bu süreçte 32 kez de triple double yapan Jokic, geçen hafta Minnesota Timberwolves potasına 61 sayı atarak dikkatleri yine üzerine çekmişti. Halihazırda Sırp yıldız formunu korurken, diğer tarafta ise Shai Gilgeous Alexander için; 33.4 sayı, 4.3 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları söz konusu. İstatistiklerden hareketle Jokic yarışta bir adım önde görülürken, takım sıralamasına bakınca süreç daha dengeli gibi duruyor. Çünkü Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous Alexander önderliğinde Batı Konferansı'nda lider durumda!

NBA'de MVP yarışı alev alev: Shai Gilgeous Alexander ve Nikola Jokic karşı karşıya!

HEM İSTATİSTİKLER HEM DE TAKIMIN DURUMU ÖNEMLİ

MVP yarışının kazananı, hem istatistiklerden hem de takımın durumundan alacağı puanlarla zirveye çıkacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

DENVER NUGGETS KAÇINCI SIRADA?
Jokic liderliğindeki Denver Nuggets, bu sezon aldığı 47 galibiyetle Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.
ETİKETLER
#Spor
#nba
#nba
#Denver Nuggets
#Nikola Jokic
#Oklahoma City Thunder
#Shai Gilgeous Alexander
#MVP
#Spor
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