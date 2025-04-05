Alperen Şengün'den gövde gösterisi: Houston Rockets lideri de yendi!

NBA'de normal sezon devam ederken, Alperen Şengün'lü Houston Rockets ile Oklahoma City Tunder parkeye çıktı. Heyecanlı mücadeleyi Houston Rockets 125-111'lik skorla kazanırken, Alperen Şengün ise 31 sayı ve 4 ribaundluk performansıyla maça damga vurdu.

https://x.com/HoustonRockets/status/1908347115933147293

ALPEREN ŞENGÜN'LÜ HOUSTON ROCKETS BATI KONFERANSI LİDERİNİ DE DEVİRDİ

NBA'de play-off zamanı yaklaşırken, Batı Konferansı'nın ilk iki sırasında yer alan Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets karşılaştı. Maçın ilk yarısını 16 sayı farkla 69-53 önde tamamlayan ev sahibi Rockets, mücadeleyi de 125-111 kazandı. 38 dakika sahada kalan Alperen maçı 31 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle tamamladı. Ayrıca ev sahibi takımda Jalen Green de 34 sayıyla galibiyette başrolde yer aldı.

https://x.com/HoustonRockets/status/1908351091114123483

LİDER OKLAHOMA'DA İSTATİSTİKLER

Oklahoma City Thunder'da Jalen Williams 33 ve Shai Gilgeous-Alexander ise 22 sayı kaydetti.