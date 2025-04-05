Alperen Şengün'den gövde gösterisi: Houston Rockets lideri de yendi!

NBA'de Houston Rockets ile Oklahoma City Tunder karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün damga vurduğu maçı Houston Rockets, 125-111'lik skorla kazandı.
NBA'de normal sezon devam ederken, Alperen Şengün'lü Houston Rockets ile Oklahoma City Tunder parkeye çıktı. Heyecanlı mücadeleyi Houston Rockets 125-111'lik skorla kazanırken, Alperen Şengün ise 31 sayı ve 4 ribaundluk performansıyla maça damga vurdu.
https://x.com/HoustonRockets/status/1908347115933147293
NBA'de play-off zamanı yaklaşırken, Batı Konferansı'nın ilk iki sırasında yer alan Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets karşılaştı. Maçın ilk yarısını 16 sayı farkla 69-53 önde tamamlayan ev sahibi Rockets, mücadeleyi de 125-111 kazandı. 38 dakika sahada kalan Alperen maçı 31 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle tamamladı. Ayrıca ev sahibi takımda Jalen Green de 34 sayıyla galibiyette başrolde yer aldı.
https://x.com/HoustonRockets/status/1908351091114123483
Oklahoma City Thunder'da Jalen Williams 33 ve Shai Gilgeous-Alexander ise 22 sayı kaydetti.