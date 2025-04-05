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Editor
 | Burak Ayaydın

Alperen Şengün'den gövde gösterisi: Houston Rockets lideri de yendi!

NBA'de Houston Rockets ile Oklahoma City Tunder karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün damga vurduğu maçı Houston Rockets, 125-111'lik skorla kazandı.

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Alperen Şengün'den gövde gösterisi: Houston Rockets lideri de yendi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 12:05

NBA'de normal sezon devam ederken, Alperen Şengün'lü Houston Rockets ile Oklahoma City Tunder parkeye çıktı. Heyecanlı mücadeleyi Houston Rockets 125-111'lik skorla kazanırken, Alperen Şengün ise 31 sayı ve 4 ribaundluk performansıyla maça damga vurdu.

https://x.com/HoustonRockets/status/1908347115933147293

ALPEREN ŞENGÜN'LÜ HOUSTON ROCKETS BATI KONFERANSI LİDERİNİ DE DEVİRDİ

NBA'de play-off zamanı yaklaşırken, Batı Konferansı'nın ilk iki sırasında yer alan Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets karşılaştı. Maçın ilk yarısını 16 sayı farkla 69-53 önde tamamlayan ev sahibi Rockets, mücadeleyi de 125-111 kazandı. 38 dakika sahada kalan Alperen maçı 31 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle tamamladı. Ayrıca ev sahibi takımda Jalen Green de 34 sayıyla galibiyette başrolde yer aldı.

https://x.com/HoustonRockets/status/1908351091114123483

LİDER OKLAHOMA'DA İSTATİSTİKLER

Oklahoma City Thunder'da Jalen Williams 33 ve Shai Gilgeous-Alexander ise 22 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'den gövde gösterisi: Houston Rockets lideri de yendi!

Sıkça Sorulan Sorular

MİLLİ OYUNCU ALPEREN ŞENGÜN KAÇ YILDIR NBA'DE?
22 yaşındaki Şengün, yaklaşık 4 yıldır NBA'de mücadele ediyor.
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#houston rockets
#houston rockets
#Oklahoma City Thunder
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