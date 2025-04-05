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 | Burak Ayaydın

Anadolu Efes fırtınası: Avrupa'da seriye bağladılar!

THY EuroLeague'in 33. haftasında Kızılyıldız ile Anadolu Efes karşılaştı. Temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu deplasmandan galibiyetle döndü ve THY Avrupa Ligi'ndeki 19. zaferini yaşadı.

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Anadolu Efes fırtınası: Avrupa'da seriye bağladılar!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 09:36

THY EuroLeague'de Kızılyıldız deplasmanına çıkan Anadolu Efes, uzatmaya giden zorlu maçı 97-96 kazandı. Bu sonuçla lacivert beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7'si üst üste olmak üzere 19. galibiyetini aldı.

ANADOLU EFES KIZILYILDIZ DEPLASMANINDA KAZANDI

Belgrad Arena'da oynanan müsabakaya etkili başlayan Kızılyıldız, Petrusev'in skorer oyunuyla ilk periyodu 24-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Anadolu Efes, Dozier ve Smits'in kazandırdığı sayılarla 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 36-38. Kalan bölümde dış atışlardan üst üste basketler bulan Kızılyıldız, soyunma odasına 51-44 üstün gitti.

Anadolu Efes fırtınası: Avrupa'da seriye bağladılar!

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Beaubois'nın yönlendirdiği hücumlar sonucunda özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 26. dakikada farkı 9'a kadar çıkardı: 55-64. Beaubois'nın sakatlanarak çıkmasından sonra oyunun kontrolünü ele geçiren Kızılyıldız, üst üste bulduğu sayılarla farkı 2 sayıya indirdi. Lacivert-beyazlılar, dördüncü çeyreğe 66-64 önde girdi.

Son periyotta yeniden toparlanan Anadolu Efes, bitime 6 dakika 9 saniye kala Nwora'nın 3 sayılık basketiyle farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 66-78.

Karşılaşmanın son anları büyük bir heyecana sahne oldu. Kızılyıldız, bitime 2 saniye kala Yago'nun basketiyle skora dengeyi getirdi: 88-88. Anadolu Efes, son hücumu sayıya çevirmeyi başaramayınca karşılaşma 88-88 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatmada daha az hata yapan ve daha iyi oynayan Anadolu Efes, mücadeleyi 97-96 kazandı.

Anadolu Efes fırtınası: Avrupa'da seriye bağladılar!

ANADOLU EFES'TE PLAY-IN GARANTİLENDİ

Organizasyonda 32. haftanın ardından play-in'i garantileyen; ayrıca son maçlar öncesinde play-off şansını da sürdüren lacivert beyazlılarda Elijah Bryant 17, Vincent Poirier 14 ve Perry Dozier ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

KIZILYILDIZ DEPLASMANINDA SHANE LARKIN NE YAPTI?
Sakatlığı olmasına rağmen adını kadroya yazdıran Larkin, Rodrigue'in oyuna devam edemeyeceğini anlayınca takımı adına inisiyatif aldı ve üçüncü çeyreğin sonunda maça girdi. Yani kaptan, zor zamanda dümene geçti.
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#kızılyıldız
#kızılyıldız
#anadolu efes
#anadolu efes
#thy euroleague
#Thy Avrupa Ligi
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