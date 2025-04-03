Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 420 bin TL ceza!

TBF Disiplin Kurulu cezalarla ilgili açıklama yayınladı. Toplamda 420 bin TL değerinde ceza kesen kurul, sürece dair detayları da paylaştı.

TBF'DEN 3 KULÜBE 420 BİN LİRALIK CEZA

TBF'den yapılan açıklamada, ligin 23. haftasında oynanan Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor müsabakasında siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahüratlar' sebebiyle Beşiktaş Kulübü'ne 120 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca Karşıyaka Kulübü'nün ise ligde aynı hafta oynadığı Bursaspor Yörsan mücadelesinde seyircilerinin neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahüratlar' sebebiyle 200 bin lira, 'maçta iki anons yapılmasına neden olunduğu' için de ek olarak 60 bin lira olmak üzere toplam 260 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Son olarak Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü'ne de Darüşşafaka Lassa maçında 'Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 19. maddesi ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 71.1. maddesine aykırılık' sebebiyle müsabakanın duraksadığı süre de dikkate alınarak​​​​​​​ 40 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.