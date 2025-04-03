Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 420 bin TL ceza!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, üç kulübe para cezası verdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket; çeşitli sebeplerle ceza aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 420 bin TL ceza!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 17:22

TBF Disiplin Kurulu cezalarla ilgili açıklama yayınladı. Toplamda 420 bin TL değerinde ceza kesen kurul, sürece dair detayları da paylaştı.

TBF'DEN 3 KULÜBE 420 BİN LİRALIK CEZA

TBF'den yapılan açıklamada, ligin 23. haftasında oynanan Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor müsabakasında siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahüratlar' sebebiyle Beşiktaş Kulübü'ne 120 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca Karşıyaka Kulübü'nün ise ligde aynı hafta oynadığı Bursaspor Yörsan mücadelesinde seyircilerinin neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahüratlar' sebebiyle 200 bin lira, 'maçta iki anons yapılmasına neden olunduğu' için de ek olarak 60 bin lira olmak üzere toplam 260 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Son olarak Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü'ne de Darüşşafaka Lassa maçında 'Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı'nın 19. maddesi ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 71.1. maddesine aykırılık' sebebiyle müsabakanın duraksadığı süre de dikkate alınarak​​​​​​​ 40 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 420 bin TL ceza!

Sıkça Sorulan Sorular

TBF BAŞKANI KİMDİR?
Eski basketbolcu Hidayet Türkoğlu, şu anda TBF başkanıdır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anadolu Efes'te Avrupa kritiği: Rakip Kızılyıldız
Alperen Şengün'lü Houston Rockets turladı! NBA play-offları garantilendi
ETİKETLER
#türkiye basketbol federasyonu
#Para Cezaları
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.