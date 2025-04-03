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 | Burak Ayaydın

Anadolu Efes'te Avrupa kritiği: Rakip Kızılyıldız

THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes, zorlu Kızılyıldız deplasmanına konuk olacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, 4 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

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Anadolu Efes'te Avrupa kritiği: Rakip Kızılyıldız
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 13:23

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan deplasmanına çıkacak ve Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, iki ekip arasında galibiyet sayılarındaki dengeyi de bozacak.

ANADOLU EFES İLE KIZILYILDIZ MÜCADELESİ

Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.

Anadolu Efes'te Avrupa kritiği: Rakip Kızılyıldız

AVRUPA ARENASINDA 869. MAÇ

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarında 869. randevusuna çıkacak. Lacivert beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 868 karşılaşmada 490 galibiyet ve 378 yenilgi yaşadı. Ayrıca Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 621. kez sahne alacak.

Sıkça Sorulan Sorular

ANADOLU EFES'İN SON MAÇI KİMLEYDİ?
Lacivert beyazlılar, Türk Telekom deplasmanında 100-90 üstün gelmiş ve galibiyete uzanmıştı.
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#kızılyıldız
#kızılyıldız
#anadolu efes
#anadolu efes
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