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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Derbi sonrası ipler koptu!

Anderson Talisca için Fenerbahçe'de kritik bir karar alındı. Ara transferde Fenerbahçe'ye katılan Anderson Talisca, geldiğinden bu yana hala toparlanamadı ve an itibarıyla bu durum Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle birlikte büyük bir krize dönüştü.

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Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Derbi sonrası ipler koptu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 11:28

Anderson Talisca ara transferde Fenerbahçe'ye katıldığından bu yana bekleneni veremedi. Halihazırda hiçbir şekilde Trendyol Süper Lig'in temposuna ayak uyduramayan Anderson Talisca, Fenerbahçe yönetimi tarafından ayrılık ihtimalinin düşünüldüğü isimlerin arasına yazıldı.

ANDERSON TALISCA'NIN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda önemli bir adım olarak gördüğü Anderson Talisca, ara transfer döneminde Al Nassr'dan ayrılmış ve sarı lacivertli formayı giymişti. Ardından ise Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki tempo farkından bariz şekilde etkilenen Brezilyalı, uzun süredir bekleneni verememiş ve performansıyla soru işaretlerine sebep olmuştu! Son gelinen noktada Bodrum FK maçını gözeten Fenerbahçe yönetimi, golcü oyuncunun milli arada toparlanmasını istemiş ve Türkiye-Macaristan maçlarından sonraki süreçte başrolde yer almasını beklemişti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Derbi sonrası ipler koptu!

ANDERSON TALISCA FENERBAHÇE'DE KRİZE SEBEP OLDU

Büyük bir mali yatırım olarak Fenerbahçe'ye katılan ve gösterdiği performansla yönetim arasında çatışmalara sebep olan Talisca, dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde son kredisini de kullandı. Maçın kritik bir anında kaleciyle baş başa kalan ama formda olmayışı sebebiyle pozisyonu tamamlayamadan topu kaptıran Talisca, kondisyon sorunlarıyla birlikte derbinin sonucuna da olumsuz anlamda etki etti ve yönetimdeki bazı isimler için 'sezon sonunda gönderilmeli' konusunu gündeme getirdi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Derbi sonrası ipler koptu!

FENERBAHÇE İÇİN SEZON SONUNDA ANDERSON TALISCA KRİTİĞİ

Brezilyalı hücumcunun genel gidişatını sezon sonunda tekrar değerlendirmeye karar veren sarı lacivertli yönetim, Talisca'nın yaz döneminde de form tutamaması halinde kulüpten ayrılması için direktif verecek ve farklı bir yapılanma için yeni transferler gerçekleştirecek.

ANDERSON TALISCA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Ara transfer döneminden bu yana Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkan Talisca, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Derbi sonrası ipler koptu!

Sıkça Sorulan Sorular

ANDERSON TALISCA'NIN MALİYETİ NE KADAR?
Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'nin açıkladığı rakamlar haricinde ekstra maliyetler olduğu ve bunların paylaşılmadığı iddia edilmişti.
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ETİKETLER
#anderson Talisca
#anderson Talisca
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Spor
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