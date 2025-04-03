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 | Suat Vilgen

Samsunspor’dan derbi sonrası gönderme! Osimhen'in kartını paylaştılar

Samsunspor, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçında yaşanan bir pozisyona dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kırmızı-beyazlı ekip, hakem Cihan Aydın’ın Fenerbahçe-Samsunspor maçında verdiği bir kararla derbide aldığı farklı kararı karşılaştırarak tepki gösterdi.

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Samsunspor’dan derbi sonrası gönderme! Osimhen'in kartını paylaştılar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 10:37

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada Victor Osimhen de sarı kart gören isimlerden biriydi. Nijeryalı golcünün gördüğü bu kart, Samsunspor'un da işin içine dahil olduğu yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

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AYNI POZİSYONA FARKLI MUAMELE

Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Victor Osimhen, gördüğü sarı kart sonrası hakem Cihan Aydın’a fiziki temasta bulundu. Samsunspor, sosyal medya hesabından Osimhen’in bu anını paylaşarak, Fenerbahçe maçında Marius Mouandilmadji’nin benzer bir pozisyonda kırmızı kart gördüğü anı ekledi.

Samsunspor’dan derbi sonrası gönderme! Osimhen'in kartını paylaştılar
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SORU İŞARETİYLE MESAJ VERDİLER!

Paylaşımında sadece soru işareti ve ünlem koyarak hakemin çifte standardına dikkat çeken Samsunspor, iki pozisyon arasında farklı kararlar verilmesini üstü kapalı eleştirdi. Bu paylaşım, birçok farklı kulüp taraftarından da destek aldı.

ETİKETLER
#samsunspor
#derbi
#victor osimhen
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Spor
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