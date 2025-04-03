Serhat Akın'dan Ali Koç'a ağır sözler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı ve sarı kırmızılı ekip Kadıköy deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Derbinin ardından açıklamalar yapan eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Ali Koç yönetimini adeta topa tuttu ve istifa çağrısında bulundu.

SERHAT AKIN'DAN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A AĞIR SÖZLER

Ali Koç yönetiminin futbolla ilgisi olmadığını söyleyen Serhat Akın, "Bu adamlar utanmadan hala devam ediyor. Fenerbahçe’nin bu kadar küçüldüğünü görmemiştim ben ve hala bu adamları destekleyenler var! Galatasaray’ın kadrosu daha iyi dediğimde bana gülenler vardı, al işte ne oldu? Futbol bilmeyen adamlar bunlar, futbolu biliyormuş gibi yapıyorlar. Beşiktaş’ın mahvettiği şu Galatasaray, seni paramparça etti. Anca taraftarı uyutun. Hiç istifa da yok. Hepinizi tebrik ediyorum! Sizin gibi Fenerbahçeli olacağıma ölürüm daha iyi. Ali Koç gerçekten bu takımı destekliyorsa, 'artık yeter' der ve görevinden ayrılır. Volkan Demirel kaç sezon derbi kaybetmedi Kadıköy’de! Bunlar Fenerbahçe’yi mahvettiler... Anca algı yapıyorlar, anca insanları kandırıyorlar. Fenerbahçe’nin Ali Koç’a ihtiyacı yok, burası Fenerbahçe. Yazık günahtır ya.” ifadelerini kullandı.