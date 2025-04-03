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 | Burak Ayaydın

Serhat Akın'dan Ali Koç'a ağır sözler! "Hiç utanmanız yok mu?"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Serhat Akın'dan Ali Koç yönetimine ağır eleştiriler geldi. 'Bu adamlar hiç utanmıyorlar' diyen Serhat Akın, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilgisini sert bir dille eleştirdi.

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Serhat Akın'dan Ali Koç'a ağır sözler!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 09:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı ve sarı kırmızılı ekip Kadıköy deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Derbinin ardından açıklamalar yapan eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Ali Koç yönetimini adeta topa tuttu ve istifa çağrısında bulundu.

SERHAT AKIN'DAN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A AĞIR SÖZLER

Ali Koç yönetiminin futbolla ilgisi olmadığını söyleyen Serhat Akın, "Bu adamlar utanmadan hala devam ediyor. Fenerbahçe’nin bu kadar küçüldüğünü görmemiştim ben ve hala bu adamları destekleyenler var! Galatasaray’ın kadrosu daha iyi dediğimde bana gülenler vardı, al işte ne oldu? Futbol bilmeyen adamlar bunlar, futbolu biliyormuş gibi yapıyorlar. Beşiktaş’ın mahvettiği şu Galatasaray, seni paramparça etti. Anca taraftarı uyutun. Hiç istifa da yok. Hepinizi tebrik ediyorum! Sizin gibi Fenerbahçeli olacağıma ölürüm daha iyi. Ali Koç gerçekten bu takımı destekliyorsa, 'artık yeter' der ve görevinden ayrılır. Volkan Demirel kaç sezon derbi kaybetmedi Kadıköy’de! Bunlar Fenerbahçe’yi mahvettiler... Anca algı yapıyorlar, anca insanları kandırıyorlar. Fenerbahçe’nin Ali Koç’a ihtiyacı yok, burası Fenerbahçe. Yazık günahtır ya.” ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'dan Ali Koç'a ağır sözler! "Hiç utanmanız yok mu?"

Sıkça Sorulan Sorular

SERHAT AKIN YOUTUBE'DA NEDEN KENDİ KANALINA GEÇTİ?
Bir dönem Sports Digitale çatısı altında yorumculuk yapan eski futbolcu, program çıkışında kurşun yemiş ve tedavi sürecinden sonra Sports Digitale ile maaş anlaşmalarında sıkıntı yaşamıştı.
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ETİKETLER
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#Spor
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