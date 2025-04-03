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 | Özge Sönmez

Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 43 kişi hakkında işlem başlatıldı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında dün akşam oynanan derbide taşkınlık yaptığı belirlenen 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 43 kişi hakkında işlem başlatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 08:41

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Olaylı başlayan derbide Galatasaray, 2-1’lik skorla sahadan üstün ayrıldı. Tansiyonun bir an olsun düşmediği karşılaşmada, sarı kırmızılılar adını yarı finale yazdırdı.

43 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda dün oynanan derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet eden kişileri belirledi.

Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada 4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması" ve "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gerekçesiyle 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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