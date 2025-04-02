Galatasaray'dan Mourinho'nun saldırısı sonrası paylaşım geldi!

Galatasaray, Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşma sonu Jose Mourinho'nun hareketine tepki olarak yaptığı paylaşımda; "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" ifadelerine yer verdi..