Galatasaray'dan Mourinho'nun saldırısı sonrası paylaşım geldi!

İstanbul
Galatasaray, Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşma sonu Jose Mourinho'nun hareketine tepki olarak yaptığı paylaşımda; "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" ifadelerine yer verdi..
Maçın ardından Okan Buruk'un yanına giden Mourinho, Okan Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulundu.
Yere düşen Okan Buruk, bir süre sonra ayağa kalktıktan sonra kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Olay sırasında Jose Mourinho'nun yanında olan İrfan Can Kahveci, müdahaleyi engellemeye çalıştı ve Okan Buruk'a yardım etmeye çalıştı.
İşte o paylaşım:
https://x.com/GalatasaraySK/status/1907526296214663598