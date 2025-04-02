Dünya bizi konuşuyor! Jose Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı

Fenerbahçe Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşılaştı. Sahada çıkan olaylar sonucunda ise Jose Mourinho maç sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk müdahalenin ardından yerde kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 2-1'lik skorla devam ederken ortalık bir anda karıştı.

OSİMHEN İLE MERT MÜLDÜR TARTIŞTI

Fenerbahçe ceza sahasına yakın bölümde Victor Osimhen, Mert Müldür ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Victor Osimhen bu pozisyonda faul bekledi.

Victor Osimhen ile Mert Müldür arasında tansiyon bu sırada yükseldi. Mert Müldür ile Osimhen arasında yaşanan tartışmada Skriniar araya girmeye çalıştı.

Yaşanan tartışma sırasında diğer futbolcular da o bölgeye geldi. Fenerbahçe'de ısınan İrfan Can Kahveci de sahaya daldı ve Osimhen'i o bölgeden uzaklaştırmak istedi.

MOURİNHO'DAN HAMLE

Maçın ardından Okan Buruk'un yanına giden Mourinho, Okan Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulundu.

Yere düşen Okan Buruk, bir süre sonra ayağa kalktıktan sonra kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay sırasında Jose Mourinho'nun yanında olan İrfan Can Kahveci, müdahaleyi engellemeye çalıştı ve Okan Buruk'a yardım etmeye çalıştı.

BU İLK DEĞİL

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahale sonrası akıllara Portekizlinin Real Madrid'in teknik direktörü iken Barcelona ile oynanan bir maç esnasında çıkan tartışma sonrasında rakip takımın yardımcı antrenörü Tito Villanova'nın gözüne parmağını sokmuştu.