Saha karıştı! Fenerbahçe Galatasaray maçında olay: Polisler harekete geçti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 2-1'lik skorla devam ederken ortalık bir anda karıştı.

OSİMHEN İLE MERT MÜLDÜR TARTIŞTI

Fenerbahçe ceza sahasına yakın bölümde Victor Osimhen, Mert Müldür ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Victor Osimhen bu pozisyonda faul bekledi.

Victor Osimhen ile Mert Müldür arasında tansiyon bu sırada yükseldi. Mert Müldür ile Osimhen arasında yaşanan tartışmada Skriniar araya girmeye çalıştı.

Yaşanan tartışma sırasında diğer futbolcular da o bölgeye geldi. Fenerbahçe'de ısınan İrfan Can Kahveci de sahaya daldı ve Osimhen'i o bölgeden uzaklaştırmak istedi.

SAHA KARIŞTI

Galatasaray yedek kulübesi ile Fenerbahçe yedek kulübesi bir anda karıştı.

Hakem Cihan Aydın karşılaşmayı yaklaşık 8 dakika boyunca durdurma kararı aldı. Ortalık yatıştıktan sonra ise Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek sahayı terk etti.