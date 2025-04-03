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 | Sule Altinel

Galatasaraylı futbolculardan olay hareket: Maç sonrası Ali Koç'a pasta!

Galatasaraylı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için soyunma odasına doğum günü pastası bıraktı. Pastanın sarı-kırmızı olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Galatasaraylı futbolculardan olay hareket: Maç sonrası Ali Koç'a pasta!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 02:40
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 02:40

Günlerdir merakla beklenen Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşması gerçekleşti. Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren iki ezeli kulüp kupa maçında da kozlarını paylaştı. Galatasaray deplasmanda oynadığı maçtan 2-1’lik skorla sahadan üstün ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Maç sonrası sarı-kırmızılı takımın futbolcuları, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a pasta yaptırdı.

Galatasaraylı futbolculardan olay hareket: Maç sonrası Ali Koç'a pasta!

"İYİ DOĞDUN BAŞKAN"

Sarı-kırmızılı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Ali Koç için "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla fotoğraf verdi.

Galatasaraylı futbolculardan olay hareket: Maç sonrası Ali Koç'a pasta!

Derbi sonrası Galatasaraylı futbolcuların bu pastayı soyunma odasında bıraktığı öğrenildi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1907559352296190063

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