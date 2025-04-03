Galatasaraylı futbolculardan olay hareket: Maç sonrası Ali Koç'a pasta!

Galatasaraylı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için soyunma odasına doğum günü pastası bıraktı. Pastanın sarı-kırmızı olması ise dikkatlerden kaçmadı.