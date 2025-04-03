Galatasaraylı futbolculardan olay hareket: Maç sonrası Ali Koç'a pasta!

Galatasaraylı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için soyunma odasına doğum günü pastası bıraktı. Pastanın sarı-kırmızı olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Günlerdir merakla beklenen Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşması gerçekleşti. Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren iki ezeli kulüp kupa maçında da kozlarını paylaştı. Galatasaray deplasmanda oynadığı maçtan 2-1’lik skorla sahadan üstün ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Maç sonrası sarı-kırmızılı takımın futbolcuları, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a pasta yaptırdı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Ali Koç için "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla fotoğraf verdi.
Derbi sonrası Galatasaraylı futbolcuların bu pastayı soyunma odasında bıraktığı öğrenildi.