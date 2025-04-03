Alperen Şengün'lü Houston Rockets turladı! NBA play-offları garantilendi

NBA'in normal sezon mücadelesinde Houston Rockets ile Utah Jazz karşı karşıya geldi. Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı mücadeleyi ev sahibi Houston Rockets kazandı ve NBA play-off'larına katılmayı garantiledi.

NBA'de Houston Rockets; Utah Jazz'ı 143-105 mağlup ederken, Alperen Şengün ise 15 sayı, 14 ribaund ve 9 asistle "double-double" yaptı. Potansiyelli bir sezon geçiren Houston Rockets, 50. galibiyetini aldı ve play-off etabına katılmayı garantiledi.

ALPEREN ŞENGÜN'LÜ HOUSTON ROCKETS İÇİN RAKİPLER

Batı Konferansı'nda 50 galibiyet ve 27 yenilgiyle 2. sırada bulunan Houston Rockets'in play-off'taki rakibi, genel sıralamanın kesinleşmesinin ardından Los Angeles Clippers veya Memphis Grizzlies olacak.

GECENİN SONUÇLARI

Washington Wizards-Sacramento Kings: 116-111

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-105

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 124-105

Boston Celtics-Miami Heat: 103-124

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 120-118

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-113

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 119-103

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 114-98

https://x.com/HoustonRockets/status/1907619386959007838