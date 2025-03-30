NBA Avrupa'ya açılıyor: EuroLeague için ciddi rakip!

NBA ve FIBA, Avrupa basketbolu için yeni bir organizasyon hazırlıyor. Halihazırda yıllardır devam eden EuroLeague'e ciddi bir tehdit olan gelişmede, kurumların nasıl tepkiler vereceği merak konusu oldu.

NBA ve FIBA, Avrupa’da 16 takımlı yeni bir basketbol ligi kurmayı planlıyor. Şu anki aşamada daha şimdiden 40 dakikalık maçlar, maaş sınırı ve yıllık elemeler gibi detayların konuşulduğu süreç; EuroLeague tarafından nasıl karşılanacak merak ediliyor.

NBA'DEN EUROLEAGUE İÇİN YENİ RAKİP

NBA yöneticisi Adam Silver ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis; New York'ta düzenlenen bir basın toplantısında, Avrupa'da yeni bir basketbol ligi oluşturma planlarını duyurdular. Silver, 'Sahiplerimizden coşkulu bir destek var' diyerek, bu girişimin NBA yönetimi tarafından güçlü bir şekilde istendiğini belirtti. Zagklis ise FIBA için bunun doğal bir adım olduğunu ifade etti.

LİG FORMATI OLUŞTURULUYOR

Planlanan lig, 12'si kalıcı olmak üzere toplam 16 takımdan oluşacak ve her yıl dört takım eleme yoluyla lige katılacak. Silver, "Bu bir ön fikir, belki 12 kalıcı ve dört de yıllık bazda oynanacak yer olabilir. Mevcut kulüplerle devam eden görüşmelerimiz var, bazıları büyük küresel markalar ve muazzam bir ilgi derinliği olduğunu görüyoruz." dedi