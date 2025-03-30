Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

NBA Avrupa'ya açılıyor: EuroLeague için ciddi rakip!

NBA ve FIBA, Avrupa basketbolu için yeni bir organizasyon hazırlıyor. Halihazırda yıllardır devam eden EuroLeague'e ciddi bir tehdit olan gelişmede, kurumların nasıl tepkiler vereceği merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
NBA Avrupa'ya açılıyor: EuroLeague için ciddi rakip!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 11:36

NBA ve FIBA, Avrupa’da 16 takımlı yeni bir basketbol ligi kurmayı planlıyor. Şu anki aşamada daha şimdiden 40 dakikalık maçlar, maaş sınırı ve yıllık elemeler gibi detayların konuşulduğu süreç; EuroLeague tarafından nasıl karşılanacak merak ediliyor.

NBA'DEN EUROLEAGUE İÇİN YENİ RAKİP

NBA yöneticisi Adam Silver ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis; New York'ta düzenlenen bir basın toplantısında, Avrupa'da yeni bir basketbol ligi oluşturma planlarını duyurdular. Silver, 'Sahiplerimizden coşkulu bir destek var' diyerek, bu girişimin NBA yönetimi tarafından güçlü bir şekilde istendiğini belirtti. Zagklis ise FIBA için bunun doğal bir adım olduğunu ifade etti.

NBA commissioner Adam Silver says he doesn't believe Kyrie Irving is antisemitic, per NYT | CNN

LİG FORMATI OLUŞTURULUYOR

Planlanan lig, 12'si kalıcı olmak üzere toplam 16 takımdan oluşacak ve her yıl dört takım eleme yoluyla lige katılacak. Silver, "Bu bir ön fikir, belki 12 kalıcı ve dört de yıllık bazda oynanacak yer olabilir. Mevcut kulüplerle devam eden görüşmelerimiz var, bazıları büyük küresel markalar ve muazzam bir ilgi derinliği olduğunu görüyoruz." dedi

Sıkça Sorulan Sorular

YENİ TURNUVA KONUSU NEDİR?
NBA, uzun zamandır Avrupa basketbolu için alternatif bir organizasyon üzerinde çalışıyor. Esas mesele ise takımlara ödenecek miktarın artırılması, zira EuroLeague bu açıdan çok eleştiriliyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
NBA'de Toronto Raptors rüzgarı: Yine kazandılar
Nikola Jokic NBA tarihine geçti!
ETİKETLER
#nba
#nba
#thy euroleague
#Adam Silver
#FIBA Basketbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.