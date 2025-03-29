Nikola Jokic NBA tarihine geçti!

Nikola Jokic, Denver Nuggets'ın Utah Jazz'i 129-93 mağlup ettiği maçta 27 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 4 top çalma ile gösterdi. Jokic, 739 maç sonunda NBA tarihinde 16 bin sayı, 8 bin ribaund ve 5 bin asist barajını en hızlı aşan oyuncu oldu.

NBA'de normal sezon devam ederken Denver Nuggets, evinde Utah Jazz’i konuk etti. Karşılaşmayı 129-93 Denver kazanırken maça da Sırp yıldız Nikola Jokic damga vurdu. Rakip yarı sahanın gerisinden dahi sayı bulan Jokic, maçta 27 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 4 top çalmalık performans sergiledi.

NİKOLA JOKİC TARİHE ADINI YAZDIRDI

Mücadele sonunda NBA tarihinde 16 bin sayı, 8 bin ribaund ve 5 bin asist barajını en hızlı aşan oyuncu olan Jokic, 739 maç sonunda adını NBA tarihine altın harflerle yazdırmış oldu.