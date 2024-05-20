NBA’de Yılın Çaylak 5'leri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 23:23 - Güncelleme : 20 May 2024 23:37
NBA'de sezonun en iyi çaylakları açıklandı.
NBA’de Playoff heyecanı tüm hızıyla sürerken bir yandan da sezon ödüllerinin sahipleri belli olmaya devam ediyor. MVP ve yılın savunmacısı gibi ödüllerin ardından yılın çaylak beşleri de açıklandı.
YILIN ÇAYLAĞI ÖDÜLÜ WEMBANYAMA'YA GİTTİ
Beklendiği üzere San Antonio Spurs‘ün genç süper yıldızı Victor Wembanyama, kendine yılın beşinde yer buldu. Wembanyama, aynı zamanda bu sezon yılın çaylağı ödülünün de sahibi olmuştu.
YILIN EN İYİ ÇAYLAK 5'İ
Victor Wembanyama – San Antonio Spurs
Chet Homlgren – Oklahoma City Thunder
Brandon Miller – Charlotte Hornets
Jaime Jacquez – Miami Heat
Brandin Podziemski – Golden State Warriors
2. EN İYİ 5
Dereck Lively – Dallas Mavericks
Amen Thompson – Houston Rockets
GG Jackson – Memphis Griezliess
Keyonte George – Utah Jazz
Cason Wallace – Oklahoma City Thunder
Kaynak: tgrthaber.com.tr