NBA’de Yılın Çaylak 5'leri belli oldu!

20 May 2024 23:23 - Güncelleme : 20 May 2024 23:37

Alperen Şengün, NBA'de 'en çok gelişme gösteren oyuncu' ödülüne aday gösterildi

Alperen Şengün, NBA'de 'en çok gelişme gösteren oyuncu' ödülüne aday gösterildi

NBA’de Playoff heyecanı tüm hızıyla sürerken bir yandan da sezon ödüllerinin sahipleri belli olmaya devam ediyor. MVP ve yılın savunmacısı gibi ödüllerin ardından yılın çaylak beşleri de açıklandı.

YILIN ÇAYLAĞI ÖDÜLÜ WEMBANYAMA'YA GİTTİ

Beklendiği üzere San Antonio Spurs‘ün genç süper yıldızı Victor Wembanyama, kendine yılın beşinde yer buldu. Wembanyama, aynı zamanda bu sezon yılın çaylağı ödülünün de sahibi olmuştu.

YILIN EN İYİ ÇAYLAK 5'İ

Victor Wembanyama – San Antonio Spurs

Chet Homlgren – Oklahoma City Thunder

Brandon Miller – Charlotte Hornets

Jaime Jacquez – Miami Heat

Brandin Podziemski – Golden State Warriors

2. EN İYİ 5

Dereck Lively – Dallas Mavericks

Amen Thompson – Houston Rockets

GG Jackson – Memphis Griezliess

Keyonte George – Utah Jazz

Cason Wallace – Oklahoma City Thunder