Panathinaikos, Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme yeniledi!

23 Temmuz 2024 19:34 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:41

Geçen sezon Yunan takımı Panathinaikos'un başına geçen Ergin Ataman'ın sözleşmesi 3 yıl daha yeniledi.

Yunan kulübünün başkanı Giannakopulos'un açıklamasıyla birlikte Ataman'ın imza attığı duyuruldu.

ÇİFTE KUPA KAZANDI

Geçtiğimiz sezon hem EuroLeague'de hem de Yunanistan Ligi'nde takımını şampiyon yapan Ergin Ataman'ın sözleşmesi için Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Dimitris Giannakopoulos'un sözleri şu şekilde:

“Avrupa’nın en iyi koçu Ergin Ataman’ın önümüzdeki 3 yıl boyunca Panathinaikos’un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum!”

İmzalanan bu yeni sözleşmeyle birlikte Ergin Ataman’ın Panathinaikos’taki muhtemel görev süresi 2027’ye kadar uzamış oldu.