İtalyan basınından sürpriz iddia! Mats Hummels, Real Madrid yolcusu mu?

23 Temmuz 2024 17:52 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:57

Mats Hummels, Alman Devi Borussia Dortmund takımından ayrıldıktan sonra henüz bir kulüp ile anlaşmaya varmadı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı oynayan Hummels, Nagelsmann tarafından EURO 2024 kadrosunda düşülmemişti.

STOPER'E TAKVİYE ŞART

Stoper'de Militao ve Alaba'nın sakatlanmasından sonra bu bölge için transfer çalışmalarına devam eden Real Madrid'de Mats Hummels'in ismi gündeme geldi.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Real Madrid'in Mats Hummels'le ilgilendiği ve bu nedenle tecrübeli stoperin Bologna ile yaptığı görüşmelerin yavaşladığı belirtildi.

Hummels'in bonservissiz ve uygun bir maaşla takıma katılma ihtimalinin olması nedeniyle transferin Real Madrid açısından uygun olabileceği ifade edildi. Adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.