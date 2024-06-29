Pınar Karşıyaka, Jerry Boutsiele'yi transfer ettiğini açıkladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 21:42 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:51
İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, Fransız basketbolcu Jerry Boutsiele'yi transfer etti.
Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jerry Boutsiele, Pınar Karşıyaka'mızda. Daha önce Fransa'da Cholet Basket, Limoges ve AS Monaco takımlarında oynayan Boutsiele, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde forma giymişti." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com