Pınar Karşıyaka, Jerry Boutsiele'yi transfer ettiğini açıkladı!

29 Haziran 2024 21:42 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:51

Ay-yıldızlılar son 16 için hazırlıklarına devam ediyor!

Ay-yıldızlılar son 16 için hazırlıklarına devam ediyor!

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jerry Boutsiele, Pınar Karşıyaka'mızda. Daha önce Fransa'da Cholet Basket, Limoges ve AS Monaco takımlarında oynayan Boutsiele, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde forma giymişti." denildi.