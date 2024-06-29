Galatasaray Basketbol'da ayrılık

29 Haziran 2024 19:31 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 19:35

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden Walden ve Prepelic'in ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız Corey Walden ve Klemen Prepelic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Oyuncularımıza göstermiş olduğu performans ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."