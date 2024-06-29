Josef de Souza eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

29 Haziran 2024 18:39 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:44

Mert Hakan Yandaş kaldığı yerden... Bu kez de hakeme kafa tuttu! Sözlerine tepki yağdı

Mert Hakan Yandaş kaldığı yerden... Bu kez de hakeme kafa tuttu! Sözlerine tepki yağdı

Süper Lig'de bu sezon formasını giydiği Başakşehir ile yollarını ayıran Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama ile anlaştığı iddia edildi.

Brezilya basınında Globo'nun haberine göre; 35 yaşındaki oyuncu, 14 yıl sonra Rio temsilcisine geri dönüyor. Haberde Josef de Souza'nın Başakşehir ile sözleşmesini feshettiği ve Vasco da Gama ile mukavele imzalamakta özgür olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Brezilya takımı Vasco da Gama altyapısından yetişen Josef de Souza, 2010 yılında Porto'ya transfer olduktan sonra Gremio, Sao Paolo, Fenerbahçe, Al Ahli, Beşiktaş, Beijing Guoan ve Başakşehir formalarını giydi.

BAŞAKŞEHİR KARNESİ

35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında transfer olduğu Başakşehir'de yarım sezonda 13 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.