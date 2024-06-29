Fortuna Sittardlı Oğuzhan Özyakup transfer hakkında açıklama yaptı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 18:02 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:14
Oğuzhan Özyakup, transfere yönelik çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklarken sosyal medya hesabından "Şu anda Türkiye'den hiçbir kulüple görüşme içerisinde olmadığımı bilgilerinize sunarım." paylaşımında bulundu.
Kariyerini Hollanda takımı Fortuna Sittard'da devam ettiren Türk ortasaha Oğuzhan Özyakup, hakkında çıkan Transfer iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
31 yaşındaki milli futbolcu yaptığı paylaşımda, transfere yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"GÖRÜŞME İÇERİSİNDE DEĞİLİM"
Oğuzhan Özyakup yaptığı paylaşımda, "Herkese selamlar arkadaşlar. Basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duydum. Şu anda Türkiye'den hiçbir kulüple görüşme içerisinde olmadığımı bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Fortuna Sittard'da 24 maçta forma giyen Oğuzhan Özyakup, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com