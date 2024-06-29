Mert Hakan Yandaş kaldığı yerden... Bu kez de hakeme kafa tuttu! Sözlerine tepki yağdı

29 Haziran 2024 17:39 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:42

Galatasaraylı yıldızdan veda gibi hamle: Tüm paylaşımları kaldırdı!

Galatasaraylı yıldızdan veda gibi hamle: Tüm paylaşımları kaldırdı!

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında eski Fenerbahçeli Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile karşı karşıya geldi.

MOURINHO İLE İLK GALİBİYET

35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'nun golüyle geriye düşen sarı lacivertliler, 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc'ın golleriyle maçı kazanmasını bildi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ HAKEME KAFA TUTTU

Mücadeleye damga vuran olay ise Mert Hakan Yandaş'ın hakemle arasında geçen diyalog oldu. Yerde kaldığı bir pozisyonda faul bekleyen Yandaş hakeme itiraz etti. Hakeme sert çıkan Yandaş, "Hocam buna çalacaksın. Arkamdan çekiyor" diye çıkıştı. Hakem 'Görmedim' cevabını verince Mert Hakan da "Görmezsin tabi" diyerek karşılık verdi.

Mert Hakan'ın hakeme yönelik bu davranışı sosyal medyada gündem olurken, pek çok futbolsever 29 yaşındaki futbolcuya tepki gösterdi.