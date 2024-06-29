Fenerbahçe için gemileri yakan Çağlar Söyüncü İstanbul'a dönüyor! Anlaşma sağlandı

29 Haziran 2024 16:04 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:18

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için Atletico Madrid ile görüşmelere başladı.

Hayatını Serra Pakdemir ile birleştiren Çağlar Söyüncü, önceki gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile kulüpte bir araya geldi.

ATLETİCO MADRİD'E RESTİ ÇEKTİ!

Avrupa'dan talipleri de olan 28 yaşındaki stoperi, evlendiği için İstanbul'da yaşamak istiyor. Atletico Madrid'e 'Bırakın beni' diyen Çağlar, kulübünden transferi için kolaylık sağlanmasını istedi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İspanyol ekibinin Çağlar için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği, ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürdüğü ve tarafların anlaştığı iddia edildi.

Kısa bir süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı ve 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'le 2027 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.