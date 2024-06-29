Philippe Coutinho, Brezilya'ya dönüyor!

29 Haziran 2024 18:46 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:55

Bonservisi Aston Villa'da bulunan ve geride kalan sezonu Katar'ın Al Duhail takımında kiralık olarak geçiren Philippe Coutinho'nun, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'ya döneceği ileri sürüldü.

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Coutinho, eski takımıyla anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki oyuncuyla Gremio, Botafogo, Fluminense gibi takımların da ilgilendiği belirtilirken, futbolcunun Vasco da Gama'da karar kıldığı kaydedildi. Coutinho, Vasco'ya dönmek için ciddi bir maaş indirimini kabul ettiği iddia edildi.

Haberde, Brezilya kulübünün transferi duyurmak için Coutinho'nun Aston Villa ile olan sözleşmesinin feshedilmesini beklediği ifade edildi.

KATAR LİGİ KARNESİ

İngiliz takımı Aston Villa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, geçen sezonu Al Duhail'de geçirirken 22 maçta forma giydi ve takımına 7 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.