Şehmus Hazer, TBF'den ceza aldı!

03 Eylül 2024 19:07 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 19:09

Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'e transfer oldu!

Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'e transfer oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kampına katılmayan Şehmus Hazer, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından dev bir cezaya çarptırıldı.

Milli basketbolcunun 350 bin TL para cezasına çarptırıldığı açıklandı.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basketbolcu Şehmus Hazer’in, 24.06.2024 tarihinde İstanbul’da başlayan A Erkek Milli Takım kampına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. ve 37/5. maddeleri gereğince 350.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."