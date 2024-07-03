Selim Kalaycı 1 sezon daha Galatasaray HDI Sigorta'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 19:36 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 19:40
Efeler Ligi takımı Galatasaray HDI Sigorta'da Selim Kalaycı ile 1 yıllık sözleşme uzatıldı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Selim Kalaycı ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu oyuncunun 2018 yılından bu yana A takımda forma giydiği hatırlatıldı.
Açıklamada Selim Kalaycı'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilirken, oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.
Kaynak: tgrthaber.com