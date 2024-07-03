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Selim Kalaycı 1 sezon daha Galatasaray HDI Sigorta'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 19:36 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 19:40
Selim Kalaycı 1 sezon daha Galatasaray HDI Sigorta&#039;da!

Efeler Ligi takımı Galatasaray HDI Sigorta'da Selim Kalaycı ile 1 yıllık sözleşme uzatıldı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Selim Kalaycı ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu oyuncunun 2018 yılından bu yana A takımda forma giydiği hatırlatıldı.

Açıklamada Selim Kalaycı'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilirken, oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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