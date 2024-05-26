Son dakika! THY EuroLeague'de şampiyon Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos oldu!

26 May 2024 23:11 - Güncelleme : 26 May 2024 23:17

THY EuroLeague finalinde Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 95-77 kazanan Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos kupaya uzanan taraf oldu.

Real Madrid üst üste 3. finalinde 2. kez kaybetti. İspanyol ekibi 11 seferle bu kupayı en çok kazanan takım konumunda bulunuyor.

ERGİN ATAMAN'IN 3. EUROLEAGUE ZAFERİ!

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'de 3. kez şampiyonluk yaşadı. Ataman daha önce üst üste iki kez Anadolu Efes ile mutlu sona ulaşmıştı.

2021 ve 2022'de kazanan Ergin Ataman 2024 ile birlikte son 4 sezonda 3. kez kupaya uzandı.

PANATHINAIKOS 7. KEZ ŞAMPİYON

THY EuroLeague'de 7. kez kupaya uzanan Panathinaikos, 2011'den sonra ilk kez mutlu sona ulaştı.