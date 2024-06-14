Sözleşme yenilendi! Mike James 2027 yılına kadar Monaco formasını giyecek

14 Haziran 2024 23:24 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:27

Fransa Kulübünden yapılan açıklamada, 2021'den bu yana kırmızı-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki oyun kurucuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mike James, EuroLeague normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti. Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen James, maç başına 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asistlik performans sergiledi.

EuroLeague'de 2023-2024 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Monaco, play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'ya elenirken, Fransa Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaştı.